Reyting sonuçları ile dün en çok izlenen diziler: 28 Şubat 2024 dünün reyting sıralaması
Reyting sonuçları, 28 Şubat 2024 Çarşamba günü ekranlara gelen yapımlar arasından belirleniyor. Reyting sonuçları, AB ve total sıralaması kategorilerinde ölçülüyor. Dün akşam kuşağında Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star reytinglerde birincilik için yarıştı. İşte, 28 Şubat 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
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Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Paylaşılan izlenme oranları Hangi yapımların daha çok izlendiğine ilişkin fikir veriyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 28 Şubat Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
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28 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 28 Şubat'a ait AB ve Total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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28 ŞUBAT 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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