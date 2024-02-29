Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Paylaşılan izlenme oranları Hangi yapımların daha çok izlendiğine ilişkin fikir veriyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 28 Şubat Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...