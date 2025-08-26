Habertürk
        Reyting sonuçları 25 Ağustos 2025: AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirvede?

        25 Ağustos 2025 reyting sonuçları tablosu televizyon izleyicileri ve medyayı yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Charlie'nin Melekleri, Hızlı ve Öfkeli 9, Recep İvedik 7 filmleri ekranlara geldi. Aile Saadeti dizisi ile MasterChef Türkiye Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filminin yanı sıra FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-Bulgaristan maçı yayınlandı. Peki, Total ve AB kategorilerinde kim birinci oldu? İşte 25 Ağustos 2025 Pazartesi gününün reyting lideri olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 07:40 Güncelleme: 26.08.2025 - 10:06
        • 1

          25 Ağustos Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden güçlü yapımlar izleyicilerle buluştu. Show TV’de Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Star TV’de Charlie'nin Melekleri, TRT 1’de Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti, Kanal D’de Hızlı ve Öfkeli 9, Now TV’de Recep İvedik 7 filmleri yayınlandı. ATV’de Aile Saadeti, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1’de FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-Bulgaristan maçı heyecanı yaşandı. Peki dünün reyting sonuçlarına göre zirvede hangi yapım yer aldı? İşte, 25 Ağustos 2025 Total ve AB reyting sıralaması…

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          25 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC kategorilerindeki sonuçlar ile en çok izlenen yapım netleşti.

          İşte dünün reyting verileri;

        • 3

          25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Masterchef Türkiye – TV8

          Recep İvedik 7 (T.S) – NOW

          Now Ana Haber – NOW

          Aile Saadeti – ATV

          Hızlı ve Öfkeli 9 (Y.S) – Kanal D

          Kuma – Kanal 7

          Show Ana Haber – Show TV

          Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Haber Önü – Show TV

        • 4

          25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          Masterchef Türkiye – TV8

          Now Ana Haber – NOW

          Sıcak Gelişme – Kanal D

          Recep İvedik 7 (T.S) – NOW

          Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (T.S) – Show TV

          Aile Saadeti – ATV

          Yaprak Dökümü (Tekrar) – Kanal D

          Hızlı ve Öfkeli 9 (Y.S) – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

          Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D

        • 5

          25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

          Masterchef Türkiye – TV8

          Aile Saadeti – ATV

          Now Ana Haber – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema) – Kanal D

          Recep İvedik 7 (Türk Sineması) – NOW

          Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D

          Sıcak Gelişme – Kanal D

          Yaprak Dökümü (Tekrar) – Kanal D

          Charlie’nin Melekleri (Yabancı Sinema) – Star TV

        Yazı Boyutu
