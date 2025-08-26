Reyting sonuçları 25 Ağustos 2025: AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirvede?
25 Ağustos 2025 reyting sonuçları tablosu televizyon izleyicileri ve medyayı yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Charlie'nin Melekleri, Hızlı ve Öfkeli 9, Recep İvedik 7 filmleri ekranlara geldi. Aile Saadeti dizisi ile MasterChef Türkiye Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filminin yanı sıra FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-Bulgaristan maçı yayınlandı. Peki, Total ve AB kategorilerinde kim birinci oldu? İşte 25 Ağustos 2025 Pazartesi gününün reyting lideri olan yapım...
25 Ağustos Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden güçlü yapımlar izleyicilerle buluştu. Show TV’de Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Star TV’de Charlie'nin Melekleri, TRT 1’de Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti, Kanal D’de Hızlı ve Öfkeli 9, Now TV’de Recep İvedik 7 filmleri yayınlandı. ATV’de Aile Saadeti, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1’de FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-Bulgaristan maçı heyecanı yaşandı. Peki dünün reyting sonuçlarına göre zirvede hangi yapım yer aldı? İşte, 25 Ağustos 2025 Total ve AB reyting sıralaması…
REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
25 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC kategorilerindeki sonuçlar ile en çok izlenen yapım netleşti.
İşte dünün reyting verileri;
25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Masterchef Türkiye – TV8
Recep İvedik 7 (T.S) – NOW
Now Ana Haber – NOW
Aile Saadeti – ATV
Hızlı ve Öfkeli 9 (Y.S) – Kanal D
Kuma – Kanal 7
Show Ana Haber – Show TV
Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Haber Önü – Show TV
25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Masterchef Türkiye – TV8
Now Ana Haber – NOW
Sıcak Gelişme – Kanal D
Recep İvedik 7 (T.S) – NOW
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (T.S) – Show TV
Aile Saadeti – ATV
Yaprak Dökümü (Tekrar) – Kanal D
Hızlı ve Öfkeli 9 (Y.S) – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D
25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI
Masterchef Türkiye – TV8
Aile Saadeti – ATV
Now Ana Haber – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema) – Kanal D
Recep İvedik 7 (Türk Sineması) – NOW
Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D
Sıcak Gelişme – Kanal D
Yaprak Dökümü (Tekrar) – Kanal D
Charlie’nin Melekleri (Yabancı Sinema) – Star TV