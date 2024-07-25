24 Temmuz 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Dün en çok ne izlendi?
Her gün televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak aralarından sadece bazıları reyting listesine girmeyi başaracak kadar izleniyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 24 Temmuz 2024 Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...
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Her gün farklı kategorideki onlarca yapım seyirci ile buluşuyor; bu nedenle televizyonda reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor ve en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 24 Temmuz 2024 Çarşamba gününe dair AB ve total reyting sıralaması...
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24 TEMMUZ ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
NOW Ana Haber
Güldür Güldür Show Tekrar - SHOW TV
SHOW TV Ana Haber
Tosun Paşa - STAR TV
Turnike - KANAL D
Her Şey Aşk için - NOW
KANAL D Ana Haber
Haber Önü - SHOW TV
Turnike Özet - KANAL D
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24 TEMMUZ ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
NOW Ana Haber
Güldür Güldür Show Tekrar - SHOW TV
Milyoner Aile - ATV
Tosun Paşa - STAR TV
Her Şey Aşk için - NOW
SHOW TV Ana Haber
Banka İşi - STAR TV
Ölümcül Takip - SHOW TV
Haber Önü - SHOW TV
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