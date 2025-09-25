Habertürk
        REYTİNG SONUÇLARI 24 EYLÜL 2025: Eşref Rüya, Sahipsizler, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 24 Eylül 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        24 Eylül Çarşamba günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi? İşte 24 Eylül 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 08:04 Güncelleme: 25.09.2025 - 08:06
        • 1

          Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 24 Eylül 2025 reyting sonuçları...

        • 2

          24 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          24 Eylül Çarşamba günü TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı heyecanı yaşandı.

          Kanal D’de Eşref Rüya ve Star TV’de Sahipsizler dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi.

          Show TV’de Veliaht, ATV’de Gözleri Karadeniz ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

          24 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
