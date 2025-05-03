AB ve Total reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan dizi, film, program ve ana haber bültenlerinin izlenme oranları belli oluyor. Prime time kuşağında zirveyi kimin aldığı, gündüz kuşağında hangi programların öne çıktığı araştırılıyor. Dün akşam kanallarda Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul, Sustalı Ceylan, Ekşi Elmalar, Bursa Bülbülü, Survivor yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 2 Mayıs 2025 Cuma gününe ait AB ve Total reyting sıralaması...