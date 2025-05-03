Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 2 MAYIS 2025: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul, Sustalı Ceylan... AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 2 Mayıs 2025: Dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları televizyon seyircilerinin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, programlar ve ana haber bültenleri arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Show TV'de büyük bir ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti yayınlandı. Diğer kanallarda Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul, Sustalı Ceylan, Ekşi Elmalar, Bursa Bülbülü ve Survivor ekranlara geldi. Peki, dünün AB ve Total sıralaması ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 2 Mayıs 2025 Cuma reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 08:19 Güncelleme: 03.05.2025 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AB ve Total reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan dizi, film, program ve ana haber bültenlerinin izlenme oranları belli oluyor. Prime time kuşağında zirveyi kimin aldığı, gündüz kuşağında hangi programların öne çıktığı araştırılıyor. Dün akşam kanallarda Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul, Sustalı Ceylan, Ekşi Elmalar, Bursa Bülbülü, Survivor yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 2 Mayıs 2025 Cuma gününe ait AB ve Total reyting sıralaması...

        • 2

          2 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          Ancak 2 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.30’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        • 3

          2 MAYIS 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          2 MAYIS 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Sarıyer'de yol çöktü!
        İstanbul Sarıyer'de yol çöktü!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        İsrail Şam kırsalını hedef aldı
        İsrail Şam kırsalını hedef aldı
        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa