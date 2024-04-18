Reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Takip ettiği dizi, program ve ana haberin reytinglerdeki konumunu merak edenler için AB ve total reyting sıralamasını haberimizde bir araya getirdik. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 17 Nisan 2024 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...