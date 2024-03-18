Yapımların yayın ömründe büyük bir öneme sahip olan reyting sonuçları ile her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerin izlenme oranları belli oluyor. Televizyon izleyicileri takip ettiği yapımların AB ve total sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyor. İşte, 17 Mart 2024 Pazar reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...