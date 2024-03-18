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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 17 Mart 2024 Pazar dünün AB ve total reyting sıralaması: Kirli Sepeti, Yargı, Teşkilat

        Reyting sonuçları ile dün en çok izlenen yapımlar: 17 Mart AB ve total reyting sonuçları

        Dünün reyting sonuçları sıralaması, 17 Mart 2024 Pazar günü ekranlara gelen yapımların izlenme oranı ile belirleniyor. Televizyonda dün akşam kuşağında Kirli Sepeti, Yargı, Teşkilat ve Survivor All Star reytinglerde birincilik koltuğu için yarıştı. İşte, 17 Mart 2024 Pazar dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 07:54 Güncelleme: 18.03.2024 - 07:54
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        • 1

          Yapımların yayın ömründe büyük bir öneme sahip olan reyting sonuçları ile her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerin izlenme oranları belli oluyor. Televizyon izleyicileri takip ettiği yapımların AB ve total sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyor. İşte, 17 Mart 2024 Pazar reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

        • 2

          17 MART 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 17 Mart AB ve total reyting sonuçları belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          17 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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