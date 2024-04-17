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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 16 Nisan 2024 Salı dünün AB ve total reyting sıralaması: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani

        Reyting sonuçları açıklanıyor: 16 Nisan Salı dünün AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 16 Nisan Salı dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve ana haberler arasından açıklanıyor. Dün akşam kuşağında SHOW TV'de Bahar dizisi izleyicileri ekran başına kilitledi. Bahar'ın yanı sıra diğer kanallarda Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Survivor All Star yayınlandı. İşte, 16 Nisan 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 09:29 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:31
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından merakla takip ediliyor. Dün ekranlara gelen tüm yapımlar reyting sıralamasında birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 16 Nisan 2024 Salı gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...

        • 2

          16 NİSAN 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Nisan Salı gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          16 NİSAN 2024 SALI AB REYTİNG SONUÇLARI

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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