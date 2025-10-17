Habertürk
        Reyting sonuçları 16 Ekim 2025: Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef... ABC1, AB ve Total'de dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 16 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oldu

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 16 Ekim Perşembe akşamı Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, Cehennem filmi sinemaseverlerle buluştu. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz dizileri ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 16 Ekim 2025 ABC1, AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 10:52 Güncelleme: 17.10.2025 - 10:52
        • 1

          Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam Show TV’de Veliaht ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D’de Uzak Şehir dizilerinin tekrar bölümleri ekrana geldi. Star TV’de ise Cehennem filmi vardı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 16 Ekim 2025 dünün reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...

        • 2

          16 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          16 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          16 EKİM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Veliaht – Show TV

          Halef Köklerin Çağrısı – NOW

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Veliaht (Özet) – Show TV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

          Esra Erol’da – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          ATV Ana Haber – ATV

        • 4

          16 EKİM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          Veliaht – Show TV

          Halef Köklerin Çağrısı – NOW

          MasterChef Türkiye – TV8

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Veliaht (Özet) – Show TV

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Show Ana Haber – Show TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

        • 5

          16 EKİM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Halef Köklerin Çağrısı – NOW

          Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

          Veliaht – Show TV

          Esra Erol’da – ATV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Veliaht (Özet) – Show TV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Show Ana Haber – Show TV

          ATV Ana Haber – ATV

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
