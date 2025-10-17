Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam Show TV’de Veliaht ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D’de Uzak Şehir dizilerinin tekrar bölümleri ekrana geldi. Star TV’de ise Cehennem filmi vardı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 16 Ekim 2025 dünün reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...