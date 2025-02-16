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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 15 Şubat 2025: Cumartesi günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        15 Şubat Cumartesi reyting sonuçları açıklandı: Dün en çok ne izlendi?

        Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Ancak yalnızca bazı yapımlar, AB ve total reyting listelerinde üst sıralara çıkarak büyük ilgi görüyor. Peki, dün akşam en çok hangi yapımlar tercih edildi? İşte, 15 Şubat Cumartesi gününe ait AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 07:26 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:26
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        • 1

          Televizyon ekranlarında Cumartesi günü, birbirinden farklı dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluştu. Yayınlanan yapımlar arasında bazıları ilk 100’e girerken, bazıları ise ilk 10’a yükselerek büyük bir izlenme oranına ulaştı. Peki, dün akşam ekranlarda en çok hangi yapımlar izlenmeye tercih edildi? İşte, 15 Şubat Cumartesi 2025 total ve AB reyting sıralaması...

        • 2

          15 ŞUBAT CUMARTESİ 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Gönül Dağı - TRT 1

          Can Borcu - ATV

          Gönül Dağı Özet - TRT 1

          O ses Türkiye - TV8

          Show Tv Ana Haber

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

          Güldür Güldür Show Özet - Show TV

          Güldür Güldür Show - Show TV

          Kanal D Ana Haber

          Sen Ağlama İstanbul - Star TV

        • 3

          15 ŞUBAT CUMARTESİ 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI

          Gönül Dağı - TRT 1Güldür Güldür Show - Show TV

          Güldür Güldür Show - Show TV

          O ses Türkiye - TV8

          Güldür Güldür Show Özet - Show TV

          Can Borcu - ATV

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

          Sen Ağlama İstanbul - Star TV

          Kanal D Ana Haber

          Show Tv Ana Haber

          Gönül Dağı Özet - TRT 1

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