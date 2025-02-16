15 Şubat Cumartesi reyting sonuçları açıklandı: Dün en çok ne izlendi?
Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Ancak yalnızca bazı yapımlar, AB ve total reyting listelerinde üst sıralara çıkarak büyük ilgi görüyor. Peki, dün akşam en çok hangi yapımlar tercih edildi? İşte, 15 Şubat Cumartesi gününe ait AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...
- 1
Televizyon ekranlarında Cumartesi günü, birbirinden farklı dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluştu. Yayınlanan yapımlar arasında bazıları ilk 100’e girerken, bazıları ise ilk 10’a yükselerek büyük bir izlenme oranına ulaştı. Peki, dün akşam ekranlarda en çok hangi yapımlar izlenmeye tercih edildi? İşte, 15 Şubat Cumartesi 2025 total ve AB reyting sıralaması...
- 2
15 ŞUBAT CUMARTESİ 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Gönül Dağı - TRT 1
Can Borcu - ATV
Gönül Dağı Özet - TRT 1
O ses Türkiye - TV8
Show Tv Ana Haber
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
Güldür Güldür Show Özet - Show TV
Güldür Güldür Show - Show TV
Kanal D Ana Haber
Sen Ağlama İstanbul - Star TV
- 3
15 ŞUBAT CUMARTESİ 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI
Gönül Dağı - TRT 1Güldür Güldür Show - Show TV
Güldür Güldür Show - Show TV
O ses Türkiye - TV8
Güldür Güldür Show Özet - Show TV
Can Borcu - ATV
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
Sen Ağlama İstanbul - Star TV
Kanal D Ana Haber
Show Tv Ana Haber
Gönül Dağı Özet - TRT 1
-