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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 15 Nisan 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı... İşte AB ve Total'de dünün reyting birincisi olan yapım!

        Reyting sonuçları 15 Nisan 2025: İşte AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım!

        Dünün reyting sonuçları 15 Nisan Salı günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Hızlı ve Öfkeli 8, Erdal ile Ece filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 15 Nisan 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 07:54 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:08
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Nisan Salı akşamı Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, ATV’de Bir Gece Masalı, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV8’de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Hızlı ve Öfkeli 8 filmi yayınlandı. Peki, 15 Nisan 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          15 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          15 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          15 NİSAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Esra Erol'da ATV
          2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
          3 Kral Kaybederse STAR TV
          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
          5 Bir Gece Masalı ATV
          6 Bahar SHOW TV
          7 Atv Ana Haber ATV
          8 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
          9 Survivor TV8
          10 Bir Gece Masalı (Özet) ATV
        • 4

          15 NİSAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kral Kaybederse STAR TV
          2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
          3 Bahar SHOW TV
          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
          5 Esra Erol'da ATV
          6 Survivor TV8
          7 Bahar (Özet) SHOW TV
          8 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
          9 Kral Kaybederse (Özet) STAR TV
          10 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1
        • 5
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