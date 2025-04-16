Reyting sonuçları 15 Nisan 2025: İşte AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım!
Dünün reyting sonuçları 15 Nisan Salı günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Hızlı ve Öfkeli 8, Erdal ile Ece filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 15 Nisan 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
- 1
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Nisan Salı akşamı Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, ATV’de Bir Gece Masalı, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV8’de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Hızlı ve Öfkeli 8 filmi yayınlandı. Peki, 15 Nisan 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
- 2
15 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
15 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
- 3
15 NİSAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
-
- 4
15 NİSAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
- 5