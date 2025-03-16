Reyting sonuçları 15 Mart 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu
Dünün reyting sonuçları 15 Mart Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Gönül Dağı, Piyasa, Can Borcu dizileri ile Güldür Güldür Show ve O Ses Türkiye programları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Düğün Dernek ve Zaferin Rengi filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 15 Mart 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
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Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Mart Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Piyasa, ATV’de Can Borcu ve TV8’de O Ses Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now TV’de Zaferin Rengi, Star TV’de Düğün Dernek filmleri yayınlandı. Peki, 15 Mart 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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15 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
15 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Can Borcu”, 3. sırada ise “Gönül Dağı” özet bölümü yer aldı.
AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, AB’de 2. sırada “O Ses Türkiye”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” yer aldı.
Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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15 MART 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. Gönül Dağı TRT 1
2. Can Borcu ATV
3. Gönül Dağı Özet TRT 1
4. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu Now
5. O Ses Türkiye TV8
6. Piyasa Kanal D
7. Can Borcu Özet ATV
8. Kanal D Ana Haber Kanal D
9. Güldür Güldür Show Özet Show TV
10. Güldür Güldür Show Show TV
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15 MART 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1. Gönül Dağı TRT 1
2. O Ses Türkiye TV8
3. Güldür Güldür Show Show TV
4. Güldür Güldür Show Özet Show TV
5. Can Borcu ATV
6. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu Now
7. Ramazan Sevinci TRT 1
8. Show Ana Haber Show TV
9. Piyasa Kanal D
10. ATV Ana Haber ATV