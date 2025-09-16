Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 15 EYLÜL 2025 | Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye reyting sonucu! ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları 15 Eylül 2025: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonçları birincisi belli oldu

        15 Eylül Pazartesi günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 15 Eylül 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 08:01 Güncelleme: 16.09.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 15 Eylül 2025 reyting sonuçları...

        • 2

          15 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          15 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir dizisi yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken TRT 1’de yeni dizi Cennetin Çocukları ekran yolculuğuna başladı.

          Show TV’de Veliaht dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümü yayınlandı.

          ATV’de Hızlı ve Öfkeli 8, Now TV’de Recep İvedik 6 ve Star TV’de Durdurulamaz filmleri sinemaseverlerle buluştu.

          15 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Uzak Şehir – Kanal D

          Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol’da – ATV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Cennetin Çocukları – TRT 1

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          MasterChef Türkiye – TV8

          ATV Ana Haber – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

        • 4

          15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          Uzak Şehir – Kanal D

          Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

          MasterChef Türkiye – TV8

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Cennetin Çocukları – TRT 1

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol’da – ATV

          ATV Ana Haber – ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8

        • 5

          15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

          Uzak Şehir – Kanal D

          Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol’da – ATV

          Cennetin Çocukları – TRT 1

          MasterChef Türkiye – TV8

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          ATV Ana Haber – ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          Show Ana Haber – Show TV

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Habertürk Anasayfa