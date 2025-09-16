Reyting sonuçları 15 Eylül 2025: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonçları birincisi belli oldu
15 Eylül Pazartesi günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 15 Eylül 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
15 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
15 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir dizisi yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken TRT 1’de yeni dizi Cennetin Çocukları ekran yolculuğuna başladı.
Show TV’de Veliaht dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümü yayınlandı.
ATV’de Hızlı ve Öfkeli 8, Now TV’de Recep İvedik 6 ve Star TV’de Durdurulamaz filmleri sinemaseverlerle buluştu.
15 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Cennetin Çocukları – TRT 1
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
MasterChef Türkiye – TV8
ATV Ana Haber – ATV
Show Ana Haber – Show TV
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
MasterChef Türkiye – TV8
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Cennetin Çocukları – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
ATV Ana Haber – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Cennetin Çocukları – TRT 1
MasterChef Türkiye – TV8
Kanal D Ana Haber – Kanal D
ATV Ana Haber – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
Show Ana Haber – Show TV