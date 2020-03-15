REYTİNG SONUÇLARI 14 MART CUMARTESİ

14 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları belli oluyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama ve sonuç listesi yayınlandı. İşte Cuma günü reyting sonuç listesi...