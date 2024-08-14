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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 13 Ağustos 2024 tablosu: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 13 Ağustos 2024 tablosu: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün kanallarda birçok dizi, film ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ''Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 13 Ağustos 2024 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total reyting sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 07:26 Güncelleme: 14.08.2024 - 07:29
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        • 1

          Salı günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ‘’AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 13 Ağustos 2024 Dünün reyting sonuçları…

        • 2

          13 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          Ancak 13 Ağustos 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          13 AĞUSTOS 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          13 AĞUSTOS 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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