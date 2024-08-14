Reyting sonuçları 13 Ağustos 2024 tablosu: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

Salı günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ‘’AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 13 Ağustos 2024 Dünün reyting sonuçları…