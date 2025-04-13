Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 12 Nisan Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Can Borcu, TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Eşref Rüya ve TV8’de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Büyük Felaket, Now TV’de Müstakbel Damat filmleri yayınlandı. Peki, 12 Nisan 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…