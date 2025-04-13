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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 12 Nisan 2025: Can Borcu, Gönül Dağı, Güldür Güldür Show… AB ve Total'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 12 Nisan 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 12 Nisan Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Güldür Güldür Show programı, Can Borcu ve Gönül Dağı dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Büyük Felaket ve Müstakbel Damat filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 12 Nisan 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 08:33 Güncelleme: 13.04.2025 - 08:33
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 12 Nisan Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Can Borcu, TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Eşref Rüya ve TV8’de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Büyük Felaket, Now TV’de Müstakbel Damat filmleri yayınlandı. Peki, 12 Nisan 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          12 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          Ancak 12 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00’den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        • 3

          12 NİSAN 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          12 NİSAN 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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