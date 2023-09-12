Reyting sonuçları 11 Eylül Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. Özellikleyayın hayatına yeni başlayan Safir, Ömer dizisinin yeni sezon ilk bölümü ve Güldür Güldür Show reyting yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 11 Eylül AB ve total reyting sonuçları...

11 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.