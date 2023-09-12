Güncel reyting sonuçlarında heyecanlı bekleyiş! 12 Eylül reyting sıralaması
Reyting sonuçları 12 Eylül Pazartesi günü AB ve total sıralaması merak ediliyor. Yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana gelen Ömer, yeni dizi Safir ve Güldür Güldür Show reyting yarışında birbirini zorladı. İşte 12 Eylül AB ve total reyting sıralaması...
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Reyting sonuçları 11 Eylül Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. Özellikleyayın hayatına yeni başlayan Safir, Ömer dizisinin yeni sezon ilk bölümü ve Güldür Güldür Show reyting yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 11 Eylül AB ve total reyting sonuçları...
11 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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11 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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11 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI
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