        Reyting sonuçları 12 Ağustos 2025: Dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu, hangi yapım zirvede?

        Reyting sonuçları 12 Ağustos 2025: Dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu, hangi yapım zirvede?

        Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralaması ile en çok izlenen yapım belli oluyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. 12 Ağustos Salı günü Yüz Numaralı Adam, Güldür Güldür Show, Hababam Sınıfı Güle Güle, Güven Bana, Masterchef yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 12 Ağustos 2025 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması

        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 07:49 Güncelleme: 13.08.2025 - 11:52
          Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 12 Ağustos Salı akşamı Yüz Numaralı Adam, Güldür Güldür Show, Hababam Sınıfı Güle Güle, Güven Bana karşısına çıktı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 12 Ağustos 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Total grubunda “Fenerbahçe-Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Karşılaşması” zirvede yer alırken, “Masterchef Türkiye” ikinci, “Now Ana Haber” ise üçüncü sıraya yerleşti.

          AB’de 1. sırada “Fenerbahçe-Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Karşılaşması”, 2. sırada “Masterchef Türkiye”, 3. sırada ise “Aşk-ı Memnu (Tekrar Bölüm)” yer aldı.

          ABC’de 1. sırada “Fenerbahçe-Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Karşılaşması yer aldı.

          GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          5 Ağustos Salı akşamı ATV’de Güven Bana, Now TV’de Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi.

          Kanal D’de Umudumuz Şaban, Star TV’de Bayi Toplantısı, TRT 1’de Sessiz Saat filmleri filmseverlerle buluşurken Show TV’de Güldür Güldür Show programı yayınlandı.

          5 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. Total ve AB sıralaması şu şekilde;

          5 AĞUSTOS 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Umudumuz Şaban (T.S) – Kanal D

          Now Ana Haber – NOW

          Umudumuz Şaban (T.S) (Tkr) – Kanal D

          Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV

          Yetenek Sizsiniz – NOW

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Aşk-ı Memnu (Tkr) – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

          Kuma – Kanal 7

          5 AĞUSTOS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV

          Now Ana Haber – NOW

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Umudumuz Şaban (T.S) – Kanal D

          Aşk-ı Memnu (Tkr) – Kanal D

          Sessiz Saat (Y.S) – TRT 1

          Yetenek Sizsiniz – NOW

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Umudumuz Şaban (T.S) (Tkr) – Kanal D

