Reyting sonuçları 12 Ağustos 2024 Pazartesi: AB ve Total sıralaması ile hangi yapım reyting birincisi oldu?
Pazartesi günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 12 Ağustos 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…
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Her gün kanallarda birçok dizi, film, program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 12 Ağustos 2024 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...
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12 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
12 Ağustos 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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12 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. MasterChef Türkiye TV8
2. Yalan Kanal D
3. Now Ana Haber Now
4. Yalan (Özet) Kanal D
5. Show Ana Haber Show TV
6. Recep İvedik 2 (T.S) Now
7. Bizim Aile (T.S) Star TV
8. Jack Reacher (Y.S) ATV
9. Güldür Güldür Show (Tkr) Show TV
10. Kanal D Ana Haber Kanal D
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12 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1 MasterChef Türkiye TV8
2 Now Ana Haber Now
3. Yalan Kanal D
4. MasterChef Türkiye Özet TV8
5. Recep İvedik 2 (T.S) Now
6. Jack Reacher (Y.S) ATV
7. Show Ana Haber Show TV
8. Güldür Güldür Show (Tkr) Show TV
9. King Kong (Y.S) TRT 1
10. Kiralık Aşk (Tkr) Star TV