Dün sabah ve akşam kuşağında birçok yapım seyirci karşısına çıktı. Dizi, film ve programlar arasında süren rekabet sonucunda bazı yapımlar reyting listelerine girmeyi başardı. Peki, 11 Şubat Pazar günü reytinglerde kim birinci oldu? İşte, dün en çok izlenen yapımlar...