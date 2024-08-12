Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 11 Ağustos 2024 Pazar: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

        Reyting sonuçları 11 Ağustos Pazar listesi: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları günün sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 11 Ağustos 2024 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film ve programlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. En yüksek izlenme oranını elde eden yapımı merak edenler gözlerini AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki, AB ve TOTAL sıralamasında dün hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Ağustos Pazar reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 08:46 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kanallarda her gün farklı dizi, film ve program ekranlara geliyor. Seyirciler izledikleri yapımların AB ve Total reyting sıralamasını merak ediyor. Dün akşam yayınlanan yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Bu noktada 11 Ağustos Pazar reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 11 Ağustos 2024 Pazar AB ve Total sıralaması…

        • 2

          11 AĞUSTOS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          11 Ağustos 2024 Pazar akşamı birçok yapım izleyiciyle buluştu. Dünün reyting sonuçları açıklandı.

          Total’de ilk sırada MasterChef Türkiye, 2. sırada NOW Ana Haber Hafta Sonu, 3. sırada ise Kim Milyoner Olmak İster yer aldı.

          AB'de ise ilk sırada MasterChef Türkiye, 2. sırada Kim Milyoner Olmak İster, 3. sırada ise MasterChef Türkiye Özet yer aldı.

        • 3

          11 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 Now Ana Haber Hafta Sonu Now

          3 Titanik Kanal D

          4 Kim Milyoner Olmak İster ATV

          5 Kapıcılar Kralı Show TV

          6 Kim Milyoner Olmak İster Özel ATV

          7 Kesişme İyi Ki Varsın Eren TRT 1

          8 Show Ana Haber Show TV

          9 MasterChef Türkiye Özet TV8

          10 Kanal D Ana Haber Kanal D

        • 4

          11 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 Kim Milyoner Olmak İster ATV

          3 MasterChef Türkiye Özet TV8

          4 Now Ana Haber Hafta Sonu Now

          5 Titanik Kanal D

          6 Celal İle Ceren Now

          7 Kesişme İyi Ki Varsın Eren TRT 1

          8 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans Show TV

          9 Kapıcılar Kralı Show TV

          10 Haber Önü Show TV

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Görevi olimpiyat
        Görevi olimpiyat
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Habertürk Anasayfa