Reyting sonuçları 11 Ağustos Pazar listesi: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları günün sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 11 Ağustos 2024 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film ve programlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. En yüksek izlenme oranını elde eden yapımı merak edenler gözlerini AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki, AB ve TOTAL sıralamasında dün hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Ağustos Pazar reyting sonuçları…
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Kanallarda her gün farklı dizi, film ve program ekranlara geliyor. Seyirciler izledikleri yapımların AB ve Total reyting sıralamasını merak ediyor. Dün akşam yayınlanan yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Bu noktada 11 Ağustos Pazar reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 11 Ağustos 2024 Pazar AB ve Total sıralaması…
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11 AĞUSTOS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
11 Ağustos 2024 Pazar akşamı birçok yapım izleyiciyle buluştu. Dünün reyting sonuçları açıklandı.
Total’de ilk sırada MasterChef Türkiye, 2. sırada NOW Ana Haber Hafta Sonu, 3. sırada ise Kim Milyoner Olmak İster yer aldı.
AB'de ise ilk sırada MasterChef Türkiye, 2. sırada Kim Milyoner Olmak İster, 3. sırada ise MasterChef Türkiye Özet yer aldı.
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11 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 MasterChef Türkiye TV8
2 Now Ana Haber Hafta Sonu Now
3 Titanik Kanal D
4 Kim Milyoner Olmak İster ATV
5 Kapıcılar Kralı Show TV
6 Kim Milyoner Olmak İster Özel ATV
7 Kesişme İyi Ki Varsın Eren TRT 1
8 Show Ana Haber Show TV
9 MasterChef Türkiye Özet TV8
10 Kanal D Ana Haber Kanal D
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11 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI
1 MasterChef Türkiye TV8
2 Kim Milyoner Olmak İster ATV
3 MasterChef Türkiye Özet TV8
4 Now Ana Haber Hafta Sonu Now
5 Titanik Kanal D
6 Celal İle Ceren Now
7 Kesişme İyi Ki Varsın Eren TRT 1
8 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans Show TV
9 Kapıcılar Kralı Show TV
10 Haber Önü Show TV