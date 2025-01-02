Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Ocak 2025 tablosu: Leyla: Hayat… Aşk… Adalet, Survivor 2025… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 1 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları ile 1 Ocak Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Şendul Şaban, TRT 1'de Sen Türkülerini Söyle, ATV'de Can Borcu, Kanal D'de Uzak Şehir ekrana geldi. Now'da Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... yeni bölümüyle yayınlandı. TV8'de ise Survivor 2025 sezonu ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Ocak 2025AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 07:44 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 1 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan Şendul Şaban, Sen Türkülerini Söyle, Can Borcu, Uzak Şehir, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet, Survivor 2025 yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          1 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          1 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          2 Survivor TV8

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          6 Atv Ana Haber ATV

          7 Şendul Şaban (T.S) SHOW TV

          8 Kanal D Ana Haber KANAL D

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 Uzak Şehir (TKR) KANAL D

        • 4

          1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Esra Erol'da ATV

          2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          3 Survivor TV8

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          6 Atv Ana Haber ATV

          7 Şendul Şaban (T.S) SHOW TV

          8 Uzak Şehir (TKR) KANAL D

          9 Gelin KANAL 7

          10 Kanal D Ana Haber KANAL D

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        ABD'de bir silahlı saldırı daha!
        ABD'de bir silahlı saldırı daha!
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı! Kanlı biten husumet!
        Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı! Kanlı biten husumet!
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Habertürk Anasayfa