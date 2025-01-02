Reyting sonuçları 1 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu
Dünün reyting sonuçları ile 1 Ocak Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Şendul Şaban, TRT 1'de Sen Türkülerini Söyle, ATV'de Can Borcu, Kanal D'de Uzak Şehir ekrana geldi. Now'da Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... yeni bölümüyle yayınlandı. TV8'de ise Survivor 2025 sezonu ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Ocak 2025AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 1 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan Şendul Şaban, Sen Türkülerini Söyle, Can Borcu, Uzak Şehir, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet, Survivor 2025 yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...
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1 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
1 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
2 Survivor TV8
3 Esra Erol'da ATV
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW
6 Atv Ana Haber ATV
7 Şendul Şaban (T.S) SHOW TV
8 Kanal D Ana Haber KANAL D
9 Show Ana Haber SHOW TV
10 Uzak Şehir (TKR) KANAL D
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1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Esra Erol'da ATV
2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
3 Survivor TV8
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW
6 Atv Ana Haber ATV
7 Şendul Şaban (T.S) SHOW TV
8 Uzak Şehir (TKR) KANAL D
9 Gelin KANAL 7
10 Kanal D Ana Haber KANAL D
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