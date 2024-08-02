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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Ağustos 2024: Perşembe günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        1 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Perşembe günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?

        Perşembe günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 1 Ağustos Perşembe total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 08:39 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:42
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        • 1

          Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Perşembe günü en çok ne izlendi? İşte, 1 Ağustos Perşembe dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

        • 2

          1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          Koruyucu - STAR TV

          NOW Ana Haber

          Alan - ATV

          KANAL D Ana Haber

          Tatlı Vatan - NOW

          Koruyucu Tekrar - STAR TV

          SHOW TV Ana Haber

          Alan Özel - ATV

        • 3

          1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          NOW Ana Haber

          Türkiye-Dominik Cumhuriyeti Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması

          Koruyucu Tekrar - STAR TV

          KANAL D Ana Haber

          MasterChef Türkiye Özet - TV 8

          Alan Özel - ATV

          Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Tekrar - TRT 1

          Set Sayısı - TRT 1

          Alan - ATV

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