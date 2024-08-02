1 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Perşembe günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?
Perşembe günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 1 Ağustos Perşembe total ve AB reyting sıralaması...
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Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Perşembe günü en çok ne izlendi? İşte, 1 Ağustos Perşembe dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...
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1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Koruyucu - STAR TV
NOW Ana Haber
Alan - ATV
KANAL D Ana Haber
Tatlı Vatan - NOW
Koruyucu Tekrar - STAR TV
SHOW TV Ana Haber
Alan Özel - ATV
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1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
NOW Ana Haber
Türkiye-Dominik Cumhuriyeti Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması
Koruyucu Tekrar - STAR TV
KANAL D Ana Haber
MasterChef Türkiye Özet - TV 8
Alan Özel - ATV
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Tekrar - TRT 1
Set Sayısı - TRT 1
Alan - ATV
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