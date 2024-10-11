Reynmen evleniyor
Şarkıcı Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran, bugün İtalya'da hayatlarını birleştirecek
- 1
'Reynmen' ismiyle bilinen Yusuf Aktaş, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile uzun süredir aşk yaşıyor.
- 2
Çift, bugün İtalya'da evlenecek.
- 3
Reynmen sevgilisi ile pozlarına bugünün tarihini atarak gelin ve damat emojileri ekledi.
-
- 4
Emire Cansu Kurtaran, Miss Turkey 2017 finalistleri arasında yer almıştı. Kurtaran, finalistler arasına kalmasına rağmen Miss Turkey ilk 10'a girmeyi başaramadı.
- 5
2017 Miss Turkey birincisi Aslı Sümen olmuştu.