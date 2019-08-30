Ünlü Youtuber ve şarkıcı Reynmen, bu kez Basketbol Milli Takımı için özel bir klip hazırladı. Reynmen, Petlas'ın milli Basketbol takımı için çektiği reklamda El Ele Türkiye şarkısını seslendirdi.

İŞTE O KLİP

YouTube hesabından paylaşılan El Ele klibi dakikalar içerisinde 400 bin izlenmeyi aştı.