Reyhan Karaca'dan Berksan açıklaması

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Şarkıcı Berksan'ın gönlünü meslektaşı Reyhan Karaca'ya kaptırdığı ileri sürülmüştü. İkilinin bir süredir birlikte olduğu iddialarının ardından Karaca, hakkında çıkan aşk dedikodularına açıklık getirdi.

53 yaşındaki Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda 45 yaşındaki Berksan ile aralarından herhangi bir gönül bağı olmadığını belirtti.

"GERÇEK AŞKI BULDUĞUMDA PAYLAŞACAĞIM"

Reyhan Karaca, ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Aşk insanın ruhunu besleyen çok özel bir duygudur. Doğru kişiyle bunu yaşamak ve sürdürebilmek hayatta insana sunulan en büyük şanstır. Gerçek aşkı bulduğumda elinden tutup, sizlerle paylaşacağımdan şüpheniz olmasın. Hakkımda çıkan asılsız aşk dedikodusu haberlerine itibar etmemenizi rica ediyorum. Aşkla kalın...