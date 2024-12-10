Rey Manaj'dan VAR kayıtları sonrası paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan olaylar büyük yankı uyandırdı.

Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sıcaklığını korurken TFF, haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. VAR kayıtları açıklandıktan hemen sonra ise Manaj, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Futbolseverler bu paylaşımı, Rey Manaj'ın "Bazılarının kendini ispat etmeye ihtiyacı yoktur" mesajı verdiği şeklinde yorumladı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Galatasaray maçında faul yaptığı Barış Alper Yılmaz'dan özür dilemişti.

Rey Manaj, paylaşımına şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak veya sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maç skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."