Reuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi ertelendi

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Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 9 Mayıs’ta Beyaz Saray’da yapması planlanan toplantının ertelendiğini bildirdi.

Reuters’ın adı açıklanmayan Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programındaki değişikliler sebebiyle ileri bir tarihe alındı. Yeni tarihin yakın zamanda duyurulacağı kaydedildi.

26 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'ın konuğu olarak Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyurulmuştu. Dün akşam bazı haber sitelerinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin planlamış bir şey yok" dediği iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından Bloomberg International'a konuşan konuya yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceğini söylemişti.