Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Reuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi ertelendi

        Reuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi ertelendi

        Reuters'a konuşan Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin ertelendiğini söyledi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 26.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 26.04.2024 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdoğan ve Biden görüşecek mi?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 9 Mayıs’ta Beyaz Saray’da yapması planlanan toplantının ertelendiğini bildirdi.

        Reuters’ın adı açıklanmayan Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programındaki değişikliler sebebiyle ileri bir tarihe alındı. Yeni tarihin yakın zamanda duyurulacağı kaydedildi.

        26 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'ın konuğu olarak Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyurulmuştu. Dün akşam bazı haber sitelerinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin planlamış bir şey yok" dediği iddia edilmişti.

        Bu iddiaların ardından Bloomberg International'a konuşan konuya yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceğini söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #joe biden
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Habertürk Anasayfa