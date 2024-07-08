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        Haberler Gündem Güncel Restoranda yemek yerken kurşun yağdı | Son dakika haberleri

        Restoranda yemek yerken kurşun yağdı

        İstanbul Küçükçekmece'de site içerisindeki kafe ve restoranların olduğu alanda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bu sırada restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen bir kişi başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:16 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:23
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          Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı Merkez Mahallesi 1. Posta Sokak'taki sitenin bahçe katındaki kafeterya ve restoranların bulunduğu alana gelen kimliği belirsiz bir kişi ateş etmeye başladı.

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          Saldırıda 24 yaşındaki G.B. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

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          İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Ağır yaralanan G.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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          Olay yeri inceleme ekiplerince saldırının meydana geldiği alandaki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

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          Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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