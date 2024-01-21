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        Haberler Gündem 3. Sayfa Restoranda yemek sonrası ölen Ece Melisa Mercankaya'nın 649 gündür otopsi raporu çıkmadı - Güncel haberler

        Restoranda yemek sonrası ölen Ece Melisa Mercankaya'nın 649 gündür otopsi raporu çıkmadı

        İzmir'deki bir restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen o dönem 5 yaşında olan Ece Melisa'nın 35 yaşındaki annesi Hasret Mercankaya kanseri yendi. 649 gündür kızı Ece'nin otopsi raporunu beklediğini belirten Mercankaya, "Düşünün kanser gibi bir hastalığı yendim ama hala kızımın otopsi raporu çıkmadı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 12:48 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:10
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        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
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        Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (38), eşi Hasret Mercankaya, çocukları Ece Melisa Mercankaya ve Ege Mercankaya (5), 13 Nisan 2022'de İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi.

        4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı.

        Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti.

        ÖLÜM NEDENİ 'BELİRSİZ'

        Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa kurtarılamadı.

        Ege Mercankaya da tedavisinin ardından 13 Haziran 2022'de taburcu edildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayda geçti. Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsinin sonucu ise henüz çıkmadı.

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        ANNE KANSERİ YENDİ

        Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hasret Mercankaya, bu süreçte meme kanserine yakalandı. Tedavi için eşi ve oğlu ile Belçika'ya dönen Hasret Mercankaya'nın sol memesi operasyonla alındı.

        Operasyondan sonra hem kalp yetmezliği hem de zatürre tanısı alan Hasret Mercankaya'dan son olarak iyi haber geldi.

        649 GÜNDÜR OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

        Kanseri yendiğini belirten Hasret Mercankaya, 649 gündür kızı Ece'nin otopsi raporunu beklediğini hatırlatarak, "Kanseri yendiğimi öğrendim. Hiçbir kanser hücresi kalmamış. Bunu duyduğumda sevindim. Düşünün kanser gibi bir hastalığı yendim ama hala kızımın otopsi raporu çıkmadı. Yeter artık, kanseri yendiğime bile sevinemiyorum" dedi.

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