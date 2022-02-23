Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

REST! Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Putin ve Biden'den karşılıklı rest! Rusya Ukrayna son durum - 23 Şubat

REST! Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Putin ve Biden'den karşılıklı rest!

Rusya Ukrayna savaşı çıktı mı? Son dakika: Rusya'dan AB'ye doğalgaz, ABD'den Rusya'ya yaptırım resti geldi. Karşılıklı restleşmeler sürerken bir yandan da Ukrayna Rusya sınırında gerilim devam ediyor. Peki, Ukrayna Rusya savaşa girecek mi? İşte adım adım yaşananlar ve 23 Şubat Ukrayna Rusya krizinde son durum...

23.02.2022 - 08:45 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Rusya Ukrayna krizi tırmanıyor! Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Donetsk ve Lonbask bölgelerinin bağımsızlığını tanıdığını duyurdu. ABD ve AB başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden karar tepki geldi. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte Rusya'dan AB'ye doğalgaz resti, ABD'den ise Rusya'ya yaptırım resti geldi. Peki, Ukrayna Rusya savaşı başladı mı? İşte Ukrayna Ruysa krizinde son durum...

  • Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesini durdurma kararını eleştirerek, Avrupalıların yakın zamanda bin metreküp gaza 2 bin euro para ödemesi gerekebileceğini ifade etti.

  • ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Doğu Ukrayna kararı sonrası açıklama yaptı. Çok kısa konuşan ve soru almayan Biden, yaptırımları sonucunda Rusya'nın Batı'dan finansman sağlamasının artık mümkün olmayacağını ve Rusya'daki 'oligarklar' olarak da ifade edilen elit ailelere de yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Rusya'nın bedel ödeyeceğini söyleyen Biden, iki Rus finans kurumuna da yaptırım uygulanacağını duyurdu. Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek Putin'in Ukrayna'nın var olma hakkına doğrudan saldırdığını belirtti. Kremlin ise Putin'in, Biden'ın konuşmasını izlemediğini söyledi.

     

     

  • Rusya'nın, Doğu Ukrayna'daki sözde devletler Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı sonrası Putin bugün tekrar kamera karşısına çıktı. 

  • Putin, Kırım, Donetsk ve Luhansk'ın kararına saygı duyulması gerektiğini ve referandumun demokrasinin en üst seviyesi olduğunu söylerken, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduklarını; bunun Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu ifade etti. Donbass'taki Rus ordusunun hareketlerinin alandaki duruma bağlı olduğunu belirten Putin, gerilimin sonlanması için şartlarını sıraladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.