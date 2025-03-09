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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 9 Mart 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

        9 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar yürürlüğe girdi. Ekonomi, eğitim, çevre ve sağlık alanlarında yapılan düzenlemeler dikkat çekerken, iş dünyasını etkileyen yönetmelik değişiklikleri de Resmi Gazete'de yer alıyor. Kamu kurumları ve vatandaşlar için önemli bilgiler içeren bu yeni düzenlemeler, Türkiye'nin yönetim politikalarına yön veriyor. İşte 9 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de öne çıkan kararlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 00:05 Güncelleme: 09.03.2025 - 00:05
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        • 1

          Türkiye’nin yönetim mekanizmasında kritik bir role sahip olan Resmi Gazete’nin 9 Mart 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Günlük hayatı etkileyen önemli düzenlemeler, yeni yönetmelikler ve ekonomik kararlar Resmi Gazete’de yerini alıyor. Adalet, ticaret ve eğitim alanındaki değişiklikler, bireylerden iş dünyasına kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Peki, bugünkü Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– Afyon Kocatepe Üniversitesi İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

          –– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
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