Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta içinde yaptığı açıklamalarda Rusya'ya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın silahlanmaya devam ettiğini belirten Macron, yeni bir döneme girildiğini işaret etti.

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Macron, Rusya'nın Fransa ve Avrupa için gerçek bir tehdit hâline geldiğini vurgularken, Avrupa'nın nükleer caydırıcılığı konusunda müttefikleriyle istişare etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanına Rusya tarafından yeni bir yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 2014 yılında Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan Minsk Anlaşmasına değindi.

Minsk Anlaşmasının Fransa ve Almanya'nın gözetiminde imzalandığını hatırlatan Peskov, anlaşma sırasında verilen garantilerin yerine getirilmediğini bildirdi.

2014 yılında yaşanan ve Meydan Devrimi olarak da anılan olayların ardından dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç görevden alınmıştı. Peskov, Minsk Anlaşmasıyla Yanukoviç'in politik geleceğinin güvence altına alındığını hatırlatarak "Fransa diğer ülkeler gibi garantiler konusunda iyi bir iş çıkarmadı. Bu bir yalan değil miydi? Ciddi bir yalandı. Sayın Macron bundan hiç bahsetmiyor." dedi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir