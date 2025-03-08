Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Donetsk bölgesine balistik füzelerle yaptığı saldırılar sonrasında açıklamada bulundu. Zelenskiy "Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor." dedi.

Rusya'nın Donetsk'e yaptığı saldırı sonucunda 11 kişi hayatını kaybederken; 7'si çocuk olmak üzere 40 yaralı bulunuyor.

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Zelenskiy, ilk saldırının ardından olay yerine ulaşan kurtarma ekiplerinin de Rusya tarafından vurulduğunu belirtirken "Bu Rusya'nın sıklıkla başvurduğu insanlık dışı bir yıldırma taktiğidir." dedi.

Rusya'nın hava saldırılarını durdurmanın önemini yineleyen Ukraynalı lider, müttefiklere seslenerek iş birliğine devam etme çağrısında bulundu.

Zelenskiy açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

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"Donetks bölgesindeki saldırı, en acımasız saldırılardan biriydi ve en yüksek seviyede zarar verme amacı güdüyordu. Füzeler ve şahit dronları şehir merkezini hedef aldı. Maalesef, 11 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. En küçüğü 10 yaşında olmak üzere 7 çocuk yaralandı.

Rusya acımasızlığını her geçen gün kanıtlamaya devam ediyor. Moskova'da bulunanlar için değişen bir şey yok. Savaşı nasıl bitireceklerini düşünmüyorlar. Aksine, dünya izin veriyorken daha fazlasını yok etmeyi ve ele geçirmeyi düşünüyorlar."