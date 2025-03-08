Macit Koper'in acı günü
Usta oyuncu Macit Koper'in birçok dizinin senaryonu yazan senarist eşi Hülya Koper vefat etti
Macit Koper, eşinin vefatıyla sarsıldı. Oyuncunun, senarist eşi Hülya Koper 55 yaşında hayatını kaybetti. Hülya Koper, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.
Hülya Koper’in cenazesi, ikindi namazına müteakip Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii'nden kaldırılarak, son yolculuğuna uğurlandı.
HÜLYA KOPER KİMDİR?
Hülya Koper, 1969'da İzmir’de dünyaya geldi. 1989 - 1990'da Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, yazarlık bölümüne giren Koper, daha sonra aynı fakültenin oyunculuk bölümüne geçerek eğitimini orada tamamladı. Hülya Koper, 'Gurbet Kuşları', 'Hayat Yolunda', 'Derin Sular', 'Hasret', 'Hayat Sevince Güzel', 'Hırçın Kız Kadife' gibi birçok dizinin senaryosunu yazdı.