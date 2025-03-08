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        Haberler Gündem Dünya Kadınlar Günü'nde yaşandı! İnegöl'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla kovaladı - En son haberler

        İnegöl'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla kovaladı

        Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadına şiddet girişimi daha! Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mustafa U., barışmak istediği boşanma aşamasındaki eşi Nurcan U.'yu pazarda tabancayla kovaladı. Mustafa U., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 21:48 Güncelleme: 08.03.2025 - 22:09
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        Eşini tabancayla kovaladı
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        Olay, saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde kurulan Cumartesi Pazarında meydana geldi.

        BOŞANMAK İÇİN KONUŞMAYA BAŞLAYINCA

        Nurcan U., alışveriş yapmak için pazara gitti. İddiaya göre, o sırada pazardan geçen Mustafa U., (52) denk geldiği boşanma aşamasındaki Nurcan U. (52) ile barışmak için konuşmaya başladı. İkili arasında tartışma yaşanırken, kadın, kocasının çantasındaki tabancayı fark etti.

        TABANCANIN BOŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Kadın kaçarak pazarcı esnafından yardım isterken, Mustafa U. da peşinden koştu. Kadın, bir tezgahın altına saklanarak ekiplerin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Mustafa U. ekipler tarafından gözaltına alınırken, tabancanın boş olduğu öğrenildi.

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        #İnegöl
        #kadına şiddet
        #haberler
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