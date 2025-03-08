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        Haberler Dünya Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar | Dış Haberler

        İran Dini Lideri Ali Hamaney'den ABD Başkanı Trump'a gönderme

        ABD Başkanı Donald Trump, İran Dini Lideri Ali Hamaney'e İran'ın nükleer programı konusunda müzakere etmek istediklerine ilişkin bir mektup gönderdiğini duyurdu. İran Dini Lideri Ali Hamaney'den müzakere isteğine ilişkin yanıt geldi. Hamaney "Bazı zorba hükümetlerin müzakereler konusunda ısrarcı olmaları sorunları çözmek istedikleri için değil." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 18:19 Güncelleme: 08.03.2025 - 19:33
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        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
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        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerde bulunmak üzere İran Dini Lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini duyurdu.

        Trump, İran ile son anlara yaklaştıklarını ifade ederken, nükleer konusundaki problemlerin barış yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtti.

        İran Dini Lideri Ali Hamaney'den, Trump'a yanıt geldi. Hamaney, İranlı yetkililerle buluştuğu Ramazan ayı toplantısında, Trump'ın talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Ali Hamaney, ABD ile müzakerelere ilişkin görüşünü yineleyerek "Bazı zorba hükümetlerin, müzakereler konusunda ısrarcı olmaları sorunları çözmek istedikleri için değil. Aksine, kendi beklentilerini dayatmak içindir. İran İslam Cumhuriyeti onların beklentilerini kabul etmeyecek." dedi.

        Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, Fransa ve İngiltere'nin nükleer meseleyle ilgili ülkesi aleyhindeki açıklamalarına da işaret eden Hamaney, "İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylüyorlar. Peki siz taahhütlerinizi yerine getirdiniz mi? Başından beri yerine getirmediniz. ABD ayrıldıktan sonra bir şekilde telafi edeceğinize söz verdiniz fakat sözünüzü tutmadınız." diye konuştu.

        Hamaney konuşmasında Batı medeniyetine de eleştiriler getirdi. Batı medeniyetinin çifte standartlara sahip olduğunu belirten İranlı lider, Batı medeniyetinin temellerinin İslam'a muhalif olduğunu dile getirdi.

        Trump: İran liderine mektup gönderdim
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