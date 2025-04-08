Resmi Gazete kararları 8 Nisan 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı?
Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 Nisan Çarşamba günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla 'https://www.resmigazete.gov.tr/' sitesi üzerinden erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 8 Nisan 2025 Salı Resmi Gazete kararları...
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8 Nisan Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmenlik, ilanların yanı sıra tebliğler dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazetealınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...
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8 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI
YÖNETMELİK
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Afet Yönetimi ve Risk Azaltma (EKOAYRA) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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