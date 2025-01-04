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        Resmi Gazete kararları 4 Ocak 2025: Resmi Gazete kararları neler?

        Resmi Gazete kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4 Ocak Cumartesi günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini etkileyen kararlar, genellikle her gece saat 12 itibarıyla yayımlanıyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenlemeler Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 4 Ocak Cumartesi Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 00:22 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:22
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        Resmi Gazete kararları 4 Ocak 2025
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        4 Ocak Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmenlik, ilanlar, tebliğler ve ilan bölümü yer aldı. Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'de alınan kararlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? İşte detaylar...

        4 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİK

        –– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 4)

        –– Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: TGM-2011/01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/2)

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        4 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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