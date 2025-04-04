4 Nisan Resmi Gazete'de neler var? İşte Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'nin 4 Nisan 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren yeni kararlar, yönetmelikler ve tebliğler, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tuttu. Ekonomiden kamu yönetimine kadar pek çok konuyu kapsayan düzenlemeler, günün ilk saatlerinden itibaren dikkatle takip edildi. İşte Resmi Gazete'de yer alan kritik başlıklar…
- 1
Türkiye’nin merakla beklediği 4 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Günün ilk saatlerinden itibaren kamuoyunun ilgisini çeken düzenlemeler, özellikle yeni yönetmelik ve tebliğlerle gündemde öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlar, farklı alanlarda önemli değişiklikler içeriyor. İşte Resmi Gazete’nin öne çıkan düzenlemeleri…
- 2
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
–– Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği (No: 2025/9)
–– Uluslararası Gözetim Şirketi Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/32)
- 3
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
-