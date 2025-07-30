30 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 154 kV (Arkoz Çimento-Doğubayazıt) Brş. N-Eti Bakır Ağrı GES TM (Doğu-Batı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10128)

–– Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10129)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10130)

–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10131)

–– 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10132)

–– Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Özbekali Zhanibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi Bünyesinde Şube Açılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10133)

–– Mülkiyeti Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Bazı Taşınmazlar ile Üzerindeki Yapıların Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınmasına, Satış, Kiralama, Gelir Ortaklığı Modeli ve İşin Gereğine Uygun Sair Hukuki Tasarruflar, Mülkiyetin Gayri Ayni Hakların Tesisi veya İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemlerinden Biri ya da Birkaçının Birlikte Uygulanarak Özelleştirilmesine, Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2028 Tarihine Kadar Tamamlanmasına, Özelleştirilmesinden Elde Edilecek Gelirin, Giderler Düşüldükten Sonra Gelir İdaresi Başkanlığının Hizmet Binası Yatırımlarında Kullanılmak Üzere Hazineye Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10134)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 10135)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286)

YÖNETMELİKLER

–– Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/07/2025 Tarihli ve 11248 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri