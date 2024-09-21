BAKANLIKLARA ATAMALAR YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı. Yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı. Karar ile birlikte Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ise Alparslan Çevik atandı. Ayrıca karar ile birlikte Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Kadın Statüsü Genel Müdürlüğüne Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Yasin Akar, Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına Ahsen Arıöz Bozkuş, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Özdede, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına Halit Çağdaş ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şule Ürker, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Rauf Karslı atandı.