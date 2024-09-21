Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 üniversiteye rektör ataması! Hangi üniversitelerin rektörü değişti? İşte atama kararları

        Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 üniversiteye rektör ataması! Hangi üniversitelerin rektörü değişti?

        Rektör ve bakanlık atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararı ile bazı üniversitelerde rektör atanması gerçekleşti. Bu kapsamda hangi üniversitelerin rektörlerinin değiştiği merak konusu oldu. Peki, Hangi üniversitelerin rektörleri değişti? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ve yeni rektörler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 01:18 Güncelleme: 21.09.2024 - 01:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de alınan karar ile, 6 üniversitenin rektörü değişti. Buna göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Eyüp Debik getirildi. İşte detaylar...

        • 2

          HANGİ ÜNİVERSİTELERİN REKTÖRLERİ DEĞİŞTİ?

          Karar ile birlikte Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Debik atandı.

        • 3

          BAKANLIKLARA ATAMALAR YAPILDI

          Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı değişti.

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı. Yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı. Karar ile birlikte Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ise Alparslan Çevik atandı. Ayrıca karar ile birlikte Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Kadın Statüsü Genel Müdürlüğüne Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Yasin Akar, Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına Ahsen Arıöz Bozkuş, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Özdede, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına Halit Çağdaş ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şule Ürker, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Rauf Karslı atandı.

        • 4

          Karar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne ise Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı atandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ferhat Güngör görevden alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Başmüfettiş Muzaffer Barış Morgül getirildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
        Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        BM Güvenlik Konseyi, acil oturumla toplandı
        BM Güvenlik Konseyi, acil oturumla toplandı
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Habertürk Anasayfa