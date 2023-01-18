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Resmi Gazete'de yayımlandı; 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla, 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Giriş: 18.01.2023 - 02:24 | Güncelleme: ABONE OL
Resmi Gazete'de yayımlandı; 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
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AA

Polis Akademisi Başkanlığı, 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre, adaylar başvurularını 18 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.

AA'nın haberine göre; adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması, en az 167 santimetre boyunda olması, beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması, 31 yaşından gün almamış olması, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gerekiyor.

Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartları ile il kontenjanlarına ilişkin bilgilere "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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