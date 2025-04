HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI 2025

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Gökten yağan her damla, toprağın kucaklayamadığı bir lütuf. Toprağa ektiğimiz her tohum, Rabbimizin bize olan ikramının bir parçası. Bu geçici dünyada, Allah'ın huzurunda ne varsa, O'nun lütfuyla oluşmuş. Dualarımızı O'na yükseltelim, çünkü O herşeyi işitir ve her şeyi bilir. Cumanız Mübarek Olsun.