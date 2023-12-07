Resimdeki şifonyeri hangi renk görüyorsunuz?

MAVİ-GRİ;

Mavi ve griyi görmek hayata olumlu bakan ve yaratıcı bir kişi olduğunuz anlamına gelir. Güven eksikliğiniz olsa da ilişkilerinizde her şeyin mutlu ve uyumlu olmasını istiyorsunuz. Ancak bazen karanlık bir ruh haline de girebiliyorsunuz.

Akıllısınız ve hızlı düşünüyorsunuz, sorun yaşamadan kendi başınızın çaresine bakabilirsiniz. Ancak bu aynı zamanda yalnız ve mesafeli olabileceğiniz anlamına da gelebilir. Herhangi bir karanlık duygunun üstesinden gelebildiğinizde zihniniz yeniden mantıklı bir yer hal haline geliyor.