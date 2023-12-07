Resimdeki şifonyeri hangi renk görüyorsunuz?
Herkesin zihni kendine özeldir bu yüzden bazen aynı şeylere baksak bile farklı şeyler görürüz. Renk psikolojisi olarak adlandırılan bu durum kişiler hakkında çok şey söyler.
- 1
Resimdeki bu şifonyer hangi renk? Gördüğünüz renk size dair bir mesaj veriyor. Cevabınızı seçtiyseniz analizlere geçelim.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veya psikolojik veriye dayanmaz.
- 2
MAVİ-GRİ;
Mavi ve griyi görmek hayata olumlu bakan ve yaratıcı bir kişi olduğunuz anlamına gelir. Güven eksikliğiniz olsa da ilişkilerinizde her şeyin mutlu ve uyumlu olmasını istiyorsunuz. Ancak bazen karanlık bir ruh haline de girebiliyorsunuz.
Akıllısınız ve hızlı düşünüyorsunuz, sorun yaşamadan kendi başınızın çaresine bakabilirsiniz. Ancak bu aynı zamanda yalnız ve mesafeli olabileceğiniz anlamına da gelebilir. Herhangi bir karanlık duygunun üstesinden gelebildiğinizde zihniniz yeniden mantıklı bir yer hal haline geliyor.
- 3
PEMBE-BEYAZ;
Kendinize güvenen birisiniz. Tüm zorlukların üstesinden hayata karşı olan bakış açınız sayesinde gelebilirsiniz. Ancak çoğu zaman bazı projeleri tamamlamakta zorluk çekiyorsunuz ve bu da insanların sizi çoğu zaman ciddiye almadığı anlamına geliyor.
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- 4
PEMBE-YEŞİL;
Siz insanların 'iyileştirici' olarak gördüğü birisiniz. Rahatlatıcı varlığınız nedeniyle insanlar sıklıkla sizden yaşam ve aşk konusunda tavsiye istiyor. İlham verici ve pozitif biri olarak görülüyorsunuz ve bu insanları size çekiyor, insanların hayatlarını değiştirmelerine ve kötünün içinde iyiyi görmelerine yardımcı oluyorsunuz.
- 5
PEMBE-MAVİ;
Sizi sevenler ve size yakın olanlar cömertliğiniz ve liderliğiniz için size yöneliyor. Başarmak için her fırsatı yakalamanız gerektiğini biliyorsunuz; iyi şeyler oturanların başına gelmez. Doğası gereği bağımsız bir kişisiniz, hızlı düşünürsünüz ve bu analitik zihin, insanları yardım için size çeken şeydir. Ancak kendinizi insanlara kapatma eğilimindesiniz, bu nedenle kendinizi biraz yalnız hissedebilirsiniz. Duygular insanlarla paylaşmaktan hoşlanacağınız bir şey değildir.
Kaynak: Mystic Alraven