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        Haberler Yaşam Resiflerde yaşayan köpek balıkları, okyanuslar ısındıkça yıpranan yerlerini terk ediyor

        Resiflerde yaşayan köpek balıkları, okyanuslar ısındıkça yıpranan yerlerini terk ediyor

        İngiltere, ABD ve Avustralya'dan araştırmacılar, okyanuslar ısındıkça resif köpek balıklarının yıpranan mercan resiflerini terk ettiğini belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:42 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:42
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        Okyanuslar ısındıkça terk ediyorlar
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        Araştırmacılar, Hint Okyanusu'nun merkezi kesimlerinde mercan resiflerinde yaşayan 120'yi aşkın gri resif köpekbalığına takip cihazı takarak 2013-2020 döneminde inceledi.

        Uydu verilerini de göz önünde bulunduran araştırmacılar, mercan resiflerinin, El Nino gibi sıcak hava olayları nedeniyle yıpranmasının, resiflerde yaşayan köpek balıklarının bu bölgelerde daha az zaman geçirmesine yol açtığını tespit etti.

        Araştırmacılar, resif köpek balıklarının, bu yıpranmalar nedeniyle yaklaşık 16 ay resiflere dönemediğini ve daha derin ve serin sulara gitmeyi tercih ettiğini belirtti.

        Köpek balıklarının yıpranmayan, daha sağlıklı resiflerde daha çok vakit geçirdiğini ifade eden araştırmacılar, resiflerin insan kaynaklı zararlardan korunmasının, köpek balıklarının yaşam alanlarında kalabilmesinde etkili olabileceğini kaydetti.

        Araştırmacılar, köpek balıklarının yıpranma nedeniyle bölgeden ayrılmasının, avcılık davranışlarında ve mercan resiflerinin yanı sıra bu hayvanların korunmasında etkili olabileceğine işaret etti.

        Araştırmanın sonuçları Communications Biology adlı dergide yayımlandı.

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        #resif köpek balıkları
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