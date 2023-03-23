Fransa'da protestoların "kaosa" dönüştüğü Rennes kentinin Belediye Başkanı Nathalie Appere, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben, "Bu sarmalı durdurmak senin elinde." ifadesini kullandı.

Actu Rennes sitesinin haberine göre, Rennes'deki emeklilik reformu karşıtı gösterilerin ardından kentin Belediye Başkanı Appere, yaptığı yazılı açıklamada, Rennes'deki gösteride meydana gelen şiddetti kınadı.

Gösteride, güvenlik güçleri ve göstericilerin çatıştığını belirten Appere, 13 kişinin gözaltına alındığını, gösterici ve polislerden yaralananların bulunduğunu kaydetti.

Appere, "Sokaklarımızda şiddet tekrarlanıyor. Kaos sahneleri art arda geliyor." diyerek, Belediye binasına defalarca kundaklama girişimi olduğunu aktardı.

Gün geçtikçe gösterilerde görev alan polislerin sayısının arttığına işaret eden Appere, bunun kenti korumak için artık yeterli olmadığını vurguladı.

Appere, Fransa Cumhurbaşkanı'na hitaben, "Bu sarmalı durdurmak senin elinde." ifadesini kullanarak, Macron'u emeklilik reformundan vazgeçmeye çağırdı.

Fotoğraf: AA