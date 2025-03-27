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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Renklerin Sessiz Dili; Sanat İyileştirir' sergisi AKM'de

        'Renklerin Sessiz Dili; Sanat İyileştirir' sergisi AKM'de

        Otizmli Genç Sanatçı Ceren Gökçe, 2 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacak olan "Renklerin Sessiz Dili; Sanat İyileştirir" sergisi ile sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 00:30 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:30
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        'Renklerin Sessiz Dili; Sanat İyileştirir'
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        Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 2 Nisan'da açılacak olan 'Renklerin Sessiz Dili; Sanat İyileştirir Ceren Gökçe Bireysel Sergisi', genç sanatçı Ceren Gökçe’nin sanatsal dünyasını keşfetmek ve otizmli bireylerin sanattaki gücünü vurgulamak amacıyla düzenleniyor. Kültür Bakanlığı’nın destekleriyle Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin (ODEDDER) hayata geçirdiği sergide, Gökçe’nin özgün çizimlerinden oluşan 56 eser yer alıyor. Sergi kapsamında satışa sunulacak eserlerden elde edilecek gelir, otizmli çocukların eğitimine destek olmak amacıyla kullanılacak.

        21 aylıkken otizm tanısı alan Ceren Gökçe, yıllar içinde sanatla kendini ifade etmenin yollarını keşfetti. Resimleri, hem onun iç dünyasını yansıtan özgün bir dil sunuyor hem de izleyicilere otizme dair farklı bir perspektif kazandırıyor. Sanatın iyileştirici gücüne inanan Gökçe, bu sergiyle aynı zamanda otizmli bireylerin yeteneklerinin ve potansiyellerinin toplumda daha fazla görünür olmasına katkı sunuyor. Otizm Farkındalığı İçin Özel Bir Sergi Dünya Otizm Farkındalık Günü olan 2 Nisan’da açılacak sergi, toplumda otizme dair farkındalık oluşturmayı ve otizmli bireylerin sanattaki başarılarını kamuoyu ile buluşturmayı amaçlıyor. Sergi 8 Nisan’a kadar AKM’de ziyarete açık olacak.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Ceren Gökçe
        #otizm
        #resim
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