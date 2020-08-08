İHA

Osmaniye'nin merkez Kesmeburun köyünde yaşayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisi Ali Pampallı, cep harçlıklarından biriktirerek 1999 model Renault Toros marka otomobil satın aldı. Pampallı, elektronik parçalarla yazılım yapıp otomobile entegre etti.

İHA'nın haberine göre yazılım mühendisi öğrencisi, yaptığı sesli komut özelliği ile otomobili anahtarsız şeklide çalıştırıyor, yine sesli komutlarla aracını kapatıyor. Aynı zamanda otomobilin ışıklarını sesli komutla açıp korna çalabiliyor.

Bu durumu görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Amacının ileride insansız otomobiller yapmak olduğunu belirten genç Ali Pampallı, “İmkan verildiği takdirde hem kendimi hem bu yazılımı geliştirebilirim. Kısa bir zaman içerisinde ek özellikler yapacağım. Şerit takip sistemi sayesinde araca kendiliğinden gitme, vites değiştirme, vites yükseltip düşürebilme özellikleri de ekleyebilirim” şeklinde konuştu.