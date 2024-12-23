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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rekorların adamı Okan Buruk! - Galatasaray Haberleri

        Rekorların adamı Okan Buruk!

        Galatasaray, Kayserispor'u 5-1'le geçerken Okan Buruk da rekorlarına bir yenisini ekledi. Başarılı çalıştırıcı, 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

        Giriş: 23.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:32
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        Rekorların adamı Okan Buruk!
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        Lider Galatasaray, Kayseri’de farklı bir galibiyet alarak araya moralli girdi. Sarı-kırmızılıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk da rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

        Kayserispor’a karşı alınan 5-1’lik galibiyet, Okan Buruk’un Galatasaray’daki 75. zaferi oldu. Başarılı çalıştırıcı, 103 maç ile Christoph Daum’a ait bu rekoru da 90 maçta kırarak rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

        Maçtan sonra takıma teşekkür eden ve birlik beraberlik mesajı veren Buruk, rekorların kendisi için önemli olmadığının altını çizdi.

        Takım içindeki birlikteliğin rekorları getirdiğini çizen Buruk geride kalan iki sezonla birlikte bu sezonda da birçok rekor kırdı.

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        Süper Lig’de 14 maç ile en uzun galibiyet serisini yakalayan Buruk kendi rekorunu 17 maç ile güncellemişti.

        Geçen sezon şampiyonluğa 102 puan ile ulaşan sarı-kırmızılılar lig tarihinin en çok puanını elde eden takım olmuştu.

        Buruk ve öğrencileri aynı zamanda 13 maç ile Süper Lig tarihinde en uzun deplasman galibiyet serisi yakalayan takım konumunda.

        Çıktığı 15 derbinin 11’inden galibiyetle ayrılan Buruk, yüzde 73’lük galibiyet oranıyla bu alanda da zirvede yer alıyor.

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